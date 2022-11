Magie de Noël : les grands magasins cherchent à économiser de l’énergie

Photo : KBS News

En Corée du Sud, quand la fin de l’année approche, les grands magasins se parent d’éclairages multicolores. Tout en maintenant leurs efforts pour attirer les regards des passants, ils ont entrepris cet hiver quelques innovations afin de faire des économies d’énergie. Ils ont également mis en place des dispositifs pour assurer la sécurité des clients en cas d’affluence pour éviter les bousculades.Observons de plus près : ces magnifiques spectacles lumineux peuvent être contemplés après le coucher du soleil. Les murs extérieurs des centres commerciaux se transforment en d’immenses écrans. Ces derniers cherchent donc à en mettre plein les yeux aux clients avec des moyens plus économes, pour cette première saison hivernale depuis la fin de la distanciation sociale.Par exemple, un grand magasin de la chaîne Shinsegae situé dans le centre de Séoul a multiplié par deux la résolution des écrans et les a agrandis tout en baissant les frais de maintenance. Ce gain énergétique s’explique par l’utilisation de lampes électroluminescentes (DEL) moins consommatrices d’électricité et du recyclage du cadre sur lequel ils ont accroché ces ampoules. Selon une responsable de l’établissement, cette démarche s’inscrit dans les efforts de lutter contre le réchauffement climatique.D'autres ont décidé de réduire le temps d’illumination de plus d’une heure et demie, ce qui reviendrait à planter une cinquantaine de pins en un mois. Lotte en fait partie. Le concurrent de Shinsegae a non seulement installé des lampes DEL mais a aussi réduit le temps d’allumage de ses décorations afin de faire des économies.Les grands magasins sud-coréens s’ingénient ainsi à, à la fois, attirer plus de clientèle et leur consommation énergétique dans un contexte de flambée des prix des énergies. Ces dispositifs sont également mis en place pour rivaliser avec les plateformes de vente en ligne en fournissant des expériences différentes et uniques. C’est l’une des raisons pour laquelle ils tiennent particulièrement à la décoration de leurs bâtiments.Parallèlement à cela, afin d’éviter des mouvements de foule massifs, un système d’attente en cas de trop grand nombre de clients a été adopté, tout en embauchant davantage d’agents de sécurité.