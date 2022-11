Coupe du monde : quelque 40 000 fans de ballon rond vont se retrouver ce soir

Photo : YONHAP News

Malgré l’horaire tardif et la pluie, quelque 40 000 fans de ballon rond vont se retrouver, ce soir en plein air ou à l’intérieur à travers tout le territoire, afin de soutenir les guerriers de Taegeuk qui affronteront leurs adversaires ghanéens.Plus de 30 000 personnes sont, par exemple, attendues à la place de Gwanghwamun à Séoul et près de 5 000 individus au Stade de la Coupe du monde à Suwon, dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale.Bien qu’aucun accident ne se soit produit jeudi dernier lors du premier match du Mondial contre l’Uruguay, des mesures de précaution strictes continuent d’être prises, étant donné que la Corée du Sud est toujours sous le choc de la tragédie d’Halloween à Itaewon qui a fait plus de 150 morts. Sur la place de Gwanghwamun dans la capitale, qui sera le lieu le plus bondé du pays, la sécurité va être renforcée à plus de 870 hommes.