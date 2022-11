COVID-19 : baisse du nombre journalier de nouvelles contaminations

Photo : YONHAP News

Le nombre quotidien de nouvelles contaminations au COVID-19 a amorcé une baisse. En l’espace de 24 heures, 22 327 nouveaux cas positifs ont été confirmés, dont 53 provenant de l'étranger. Un chiffre qui représente presque la moitié du nombre enregistré la veille. Cette décrue est certes liée à la diminution du nombre de tests durant le week-end. Mais le pays a néanmoins enregistré 750 cas de moins qu'il y a une semaine et 1 420 de moins qu'il y a quinze jours.En revanche, le nombre journalier de patients en état critique a dépassé la barre des 400 pour le dixième jour consécutif. Dimanche, ce nombre s'est établi à 491, soit dix de plus par rapport à 24 heures auparavant. Le taux d'occupation de lits en réanimation est de 34,8 %, soit 550 lits sur un total de 1 581. On a également déploré 44 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 30 413 depuis le début de la crise sanitaire.Par ailleurs, les réservations pour la vaccination des troisième et quatrième doses existantes sont fermées à partir d'aujourd'hui. Seuls les rendez-vous prévus jusqu'au 16 décembre sont valables. A partir du lendemain, seuls les sérums bivalents adaptés au variant Omicron seront disponibles.Enfin, pour soutenir l'équipe nationale de football qui affronte ce soir le Ghana à la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux sud-Coréens devraient se rassembler partout dans le pays. L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a demandé aux supporteurs des guerriers de Taegeuk de veiller à leur hygiène, notamment en se lavant régulièrement les mains pour réduire le risque de propagation du virus.