Photo : YONHAP News

Les parapluies ont été de sortie ce lundi en Corée du Sud. La pluie s’est invitée sur tout le territoire dans l’après-midi. Les très nombreux supporters sud-coréens devront s’armer de courage pour encourager les guerriers de Taegeuk qui affrontent leurs adversaires ghanéens ce soir à 22 heures, heure de Séoul. Le froid sera également de la partie.La journée a néanmoins été douce avec des températures dans l’après-midi encore assez élevées pour la saison. Séoul a enregistré 16°C, Daejeon et Daegu 20°C, et Gangneung 21°C. Au Sud, dont notamment à Gwangju, à Busan et à Jeju, le mercure est monté jusqu’à 22°C. Par ailleurs, l’île méridionale a recensé jusqu’à 120 mm de pluie aujourd’hui.De plus, le vent a soufflé violement par intermittence dans certaines régions dont celle métropolitaine.