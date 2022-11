Aérospatiale : la Corée du Sud dévoile ses ambitieux projets

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud accélère ses efforts dans le domaine de l'exploration spatiale. Le ministère des Sciences et des Technologies a annoncé avoir mis sur pied une équipe chargée de créer une agence aérospatiale nationale, une sorte d'équivalent sud-coréen de la NASA. Sa création est en effet l'un des objectifs prioritaires que l’administration Yoon s'est fixé pour assurer la compétitivité de l'industrie spatiale du pays dans le monde.L'équipe chargée de cette tâche réunit des représentants de sept ministères et institutions concernés et est dirigée par le directeur Choi Won-ho du ministère des Sciences et des Technologies.Quant à la nouvelle agence, elle sera composée d'experts en la matière et développera son expertise tout en garantissant la continuité des recherches et des travaux en cours.Par ailleurs, le président de la République a dévoilé cet après-midi la feuille de route nationale pour l'économie spatiale du futur. Le plan couvre les missions que la Corée du Sud s'est fixées pour devenir une puissance spatiale d'ici 2045. Yoon Suk-yeol a affirmé que le pays développerait son propre engin spatial pour pouvoir réaliser la mission sur la Lune d'ici cinq ans et exploiter ses ressources à partir de 2032. Il a également promis un atterrissage sur Mars d'ici 2045, l'année qui marquera le 100e anniversaire de la libération de la Corée de la colonisation japonaise.Le numéro un sud-coréen a souligné que, dans l'avenir, les nations qui ont une vision en matière spatiale porteront l'économie mondiale et résoudront les problèmes auxquels est confrontée l'humanité.