Coupe du monde : la Corée du Sud battue par le Ghana (2-3)

Photo : YONHAP News

La Coupe du monde 2022 au Qatar se poursuit et la Corée du Sud a une fois de plus tout donné, mais n’a pas réussi à accrocher le match nul face au Ghana. Dans une rencontre pleine de rebondissements, les guerriers de Taegeuk se sont inclinés ce lundi, 3 à 2, au Stade Education City à Al Rayyan.Les hommes de Paulo Bento avaient pourtant démarré la partie sur les chapeaux de roues. Les quinze premières minutes ont largement été dominées par les sud-Coréens, obtenant jusqu’à sept corners durant cette période.Ces efforts ont ensuite été douchés par l’ouverture du score des Ghanéens à la 24e minute par Mohammed Salisu. Dix minutes plus tard, les Black Stars ont doublé la mise grâce à leur pépite Mohammed Kudus.Mené 2 à 0 à la mi-temps, le pays du Matin clair a fait ensuite preuve d’abnégation. La révolte a été sonnée par l’attaquant de pointe du soir, Cho Gue-sung. Auteur d’un doublé en trois minutes (58e et 61e), le joueur des Jeonbuk Hyundai Motors a permis de remonter à la marque.Cependant, les ardeurs des coéquipiers de Son Heung-min ont été refroidies par l’inévitable Kudus (68e) qui a redonné l’avantage au Ghana.L’assaut de la cage ghanéenne pendant les 30 dernières minutes et les multiples tentatives n’ont pas été suffisantes pour revenir une nouvelle fois au score.La Corée du Sud figure ainsi à la troisième position dans le groupe H avec un seul point. L’autre rencontre de la poule, opposant le Portugal et l'Uruguay, s'est soldée par une victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo (2-0). Les guerriers de Taegeuk devront donc à tout prix gagner ce vendredi contre leurs adversaires portugais et espérer un concours de circonstances favorable dans le match Ghana-Uruguay pour pouvoir se qualifier en huitième de finale.Ici, à Séoul, en raison de la basse température et surtout de la pluie qui a commencé à tomber depuis le début de soirée, les Diables rouges qui devaient se retrouver en plein air, notamment sur la place de Gwangwhamun, étaient beaucoup moins nombreux que prévu. En effet, les amateurs de ballon rond ont préféré suivre le match chez eux. Du coup, les demandes de livraison de plats à domicile ont explosé. Dès 20h, soit deux heures avant le début du match, les poulets frits étaient déjà tous épuisés dans de nombreuses rôtisseries.Malgré la défaite de leur pays, les supporters sud-coréens se réuniront de nouveau dans la nuit de vendredi à samedi pour crier haut et fort Dae-han-min-guk !