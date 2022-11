Drame d’Itaewon : les familles des victimes lancent une réunion officielle

Photo : YONHAP News

Un mois après la grande bousculade mortelle d’Itaewon survenue le 29 octobre, les familles de 65 victimes ont annoncé pour la première fois leur intention de créer une réunion officielle et commencé les préparatifs afin d’y parvenir. C’est ce qu’elles ont fait savoir dans un communiqué publié hier soir.Il s’agit d’une réunion à laquelle toutes les familles endeuillées peuvent se joindre à tout moment. Elle aura pour mission de faire entendre leurs voix au gouvernement, de faire toute la lumière sur le drame et de demander aux autorités concernées de prendre leur responsabilité.Les proches des défunts ont également exprimé leur sincère gratitude à tous les citoyens qui se sont réunis pour les soutenir. En revanche, ils ont reproché aux autorités d’avoir refusé d’assumer leur part de responsabilité et d’avoir fourni de fausses explications, infligeant des blessures indélébiles aux personnes frappées de plein fouet par la tragédie. Ces dernières ont ensuite pointé du doigt le manque d’informations sur les circonstances de la mort des leurs et l’absence des mesures prises par l’exécutif destinées à assurer des échanges entre les familles touchées par la tragédie.D'autres proches peuvent également participer à la réunion par l'intermédiaire de l'organisation des « Avocats pour une société démocratique ». De son côté, l'Association des avocats de Corée a créé un comité spécial pour contribuer à faire la lumière sur les circonstances de l'accident et a décidé de prendre en charge l’ensemble des frais d’avocat pour les familles des victimes.