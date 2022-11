La Corée du Sud envisage de renforcer sa coopération avec le Luxembourg

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va coopérer avec le Luxembourg pour établir une chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels destinée aux industries aérospatiales.Moon Dong-min, chef du bureau du commerce et de l'investissement au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, a rencontré aujourd’hui le ministre luxembourgeois de l'Economie Franz Payot lors de la cérémonie d'achèvement de l'usine de Rotarex Korea à Asan dans la province de Chungcheong du Sud. Ils ont discuté des moyens d'élargir les échanges bilatéraux et de renforcer la coopération dans l’industrie de haute technologie.Payot a présenté la transition industrielle mise en place par le Luxembourg qui passe du secteur financier à ceux manufacturiers de haute technologie tels que l'aérospatiale, et les procédés respectueux de l'environnement. Il a ainsi fait part de son souhait de collaborer avec Séoul, notamment en matière de chaîne d'approvisionnement énergétique.Le pays du Matin clair espère également valoriser diverses opportunités de collaboration en s’appuyant sur l'infrastructure de l'industrie aérospatiale, surtout en matière de semi-conducteur. Les deux pays ont ainsi décidé de renforcer la coopération liée à la chaîne d'approvisionnement par le biais du partenariat sur la sécurité minière auquel l'Union européenne et la Corée du Sud participent conjointement.La société luxembourgeoise Rotarex est le numéro un mondial dans le domaine de la production de vannes à gaz. Ses produits fabriqués dans la nouvelle usine à Asan seront fournis aux principales sociétés locales de semi-conducteurs.Pour rappel, le montant que la Corée du Sud a investi au Luxembourg jusqu'à l'année dernière s’élève à 29,6 milliards de dollars. Il s’agit du montant le plus important investi par le pays du Matin clair en Europe. Le commerce entre les deux nations a également enregistré une hausse de 50,7 % en glissement annuel pour atteindre cette année 141,5 millions de dollars.