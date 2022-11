Cho Tae-yong : Séoul et Washington luttent ensemble contre les cyberactivités illégales de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a eu un échange hier avec les correspondants de son pays basés à Washington. La Corée du Nord et la loi américaine sur la réduction de l’inflation, connue sous le nom d’IRA, ont dominé leur conversation.Sur le pays communiste, sans surprise, Cho Tae-yong est revenu sur la série inédite de ses provocations depuis le début de l’année. Il a alors rappelé que Kim Yo-jong et Choe Son-hui, respectivement la petite sœur et la ministre des Affaires étrangères de Kim Jong-un, avaient récemment tenté de rejeter sur la Corée du Sud et les Etats-Unis la responsabilité des bravades successives de Pyongyang.Selon le représentant sud-coréen, une telle réaction tranchante prouve paradoxalement que les efforts des deux alliés portent leurs fruits.Cho en a profité pour affirmer que Séoul et Washington accélèrent leurs consultations bilatérales visant à renforcer une dissuasion élargie et luttent ensemble contre les cyberactivités illicites du royaume ermite destinées à financer ses programmes nucléaire et balistique. Sans oublier les efforts pour le faire revenir à la table des négociations en vue de sa dénucléarisation.S’agissant de l’IRA, l’ambassadeur a annoncé continuer de contacter non seulement le Bureau du représentant au commerce (USTR), mais aussi le Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche afin de négocier des exemptions pour les entreprises sud-coréennes.