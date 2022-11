Noël : l'armée de l'air sud-coréenne participe à une opération humanitaire dirigée par l’US Pacific Air Force

Photo : YONHAP News

A l’approche de la Nativité, l'armée de l'air sud-coréenne va mener une opération humanitaire dans la région du Pacifique Sud, avec l'armée américaine. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Force aérienne de la République de Corée.Baptisée « Operation Christmas Drop », la manœuvre est organisée jusqu’au 12 décembre par le commandement de l'US Pacific Air Force à la base aérienne d'Andersen située sur l'île de Guam dans l'Océan Pacifique. Il s’agit de la plus ancienne opération d'aide humanitaire et d'assistance en cas de catastrophe réalisée pour la première fois en 1952 par ce commandement.Les troupes aériennes du pays du Matin clair y prennent part depuis l’an dernier pour renforcer leurs capacités d'assistance humanitaire et promouvoir la coopération entre les nations participantes. Au-delà de la Corée du Sud et des Etats-Unis, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande y prennent part.Le groupe sud-coréen compte une trentaine de membres, dont des pilotes, des mécaniciens et du personnel de soutien. Il a décollé aujourd’hui de la base de Séoul pour effectuer une préformation à la base aérienne d'Andersen. Lors de l’entrainement principal, qui se déroulera à trois reprises du 4 au 9 décembre, les participants vont transporter par avion des médicaments, des vêtements et des produits de première nécessité vers environ dix îles de Micronésie, en larguant des cargaisons d’aide humanitaire en basse altitude. Le 12 décembre, ils retourneront dans leurs pays respectifs.Sachez que cette formation sera l'occasion de vérifier les capacités de largage aérien de l'armée de l'air sud-coréenne dans un nouvel environnement et d'améliorer sa capacité à mener des opérations aéromobiles à longue portée.