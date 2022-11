John Kirby évite de mentionner l’apparition publique de la fille de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a fait preuve de retenue à l’égard de la récente apparition publique de l’un des enfants de Kim Jong-un, vraisemblablement sa deuxième fille.Interrogé, lors d’un point de presse hier, sur sa présence au côté de son père, John Kirby a répondu ne pas pouvoir mentionner la manière du leader nord-coréen d’élever ses progénitures. Il s’est pourtant montré sérieux quant à ses capacités militaires, en affirmant que « cet homme continue de faire avancer ces capacités suscitant l’instabilité dans la péninsule comme dans la région ». Et de tenir à souligner que cinq des sept pays avec lesquels les USA ont signé un traité d’alliance se trouvent dans l’Indopacifique.L’ancien porte-parole du Pentagone s’est de nouveau exprimé sur les menaces de Pyongyang. Selon lui, l’administration de Joe Biden les prend très au sérieux et c’est la raison pour laquelle elle continue d’améliorer ses moyens pour recueillir des renseignements et de coopérer à deux ou à trois avec la Corée du Sud et le Japon.Questionné sur la possibilité pour le Nord de procéder à sa septième expérience atomique, Kirby a répondu croire que Kim III peut la mener à tout moment.