Drame d’Itaewon : le Minjoo décide de déposer une motion de censure contre le ministre de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

Après son ultimatum fixé jusqu'à hier au président Yoon Suk-yeol pour révoquer son ministre de l’Intérieur et de la Sécurité pour sa responsabilité dans le drame d’Itaewon, le Minjoo est désormais décidé à déposer demain une motion de censure contre Lee Sang-min.Le chef du groupe parlementaire de la principale force de l’opposition a fait part de l’incompréhension à l’égard du silence du chef de l’Etat comme de son ministre. Park Hong-keun a annoncé que sa formation envisageait de mettre au vote la motion ce vendredi.En septembre dernier aussi, le parti de centre-gauche a adopté le texte de même nature, à l’époque contre le chef de la diplomatie Park Jin pour montrer sa désapprobation à l’égard des propos vulgaires que le président Yoon aurait tenus durant sa visite à New York. Sans surprise, ce dernier a rejeté la motion.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a contesté la décision du Minjoo. Pour le mouvement présidentiel, ce dernier a ainsi rompu de facto leur accord intervenu la semaine dernière visant à lancer l’enquête parlementaire sur la tragédie survenue il y a tout juste un mois. Ses élus s’indignent et certains d’entre eux ont même insisté sur la nécessité de boycotter l’enquête en question.