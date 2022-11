Grève des routiers : lancement d’un ordre de retour au travail aux transporteurs de ciment

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalement décidé d’émettre un ordre de retour au travail aux routiers qui poursuivent leur grève depuis maintenant six jours. Une première depuis l’établissement, en 2004, de la loi concernée.La décision a été arrêtée aujourd’hui en conseil des ministres. Le chef de l’Etat qui l’a présidé a expliqué ne pas avoir d’autre choix que de prendre une telle mesure face aux interruptions des travaux de construction et dans les chaînes de production de tout le pays. Et d’ajouter que son gouvernement l’impose pour éviter le pire. L’ordre en question sera appliqué pour le moment aux poids lourds transportant du ciment.Pour le mettre en vigueur, le ministère des Transports doit d’abord mener un examen sur le terrain avant de le transmettre aux grévistes concernés. Si ces derniers ne le respectent pas sans raison justifiée, ils seront passibles d’une sanction.Au cours de la réunion avec ses ministres, Yoon Suk-yeol a exhorté tous les participants au mouvement social à reprendre leur travail. Selon lui, le gouvernement, le peuple, le patronat et le syndicat doivent s’unir face à la crise économique.Le président de la République a par ailleurs reproché aux camionneurs de « prendre en otage la vie des sud-Coréens et l’économie nationale en vue de faire accepter leurs revendications. Il a d’emblée promis de rompre le cercle vicieux des grèves illégales, de ne jamais négocier avec les auteurs d’actes illicites et d’en faire assumer la responsabilité coûte que coûte.Yoon en a profité pour mettre en garde aussi contre les syndicats du métro et des chemins de fer qui ont déposé eux aussi un préavis d’actions collectives.