Séoul se penche sur les différentes ripostes à l’éventuel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Après la publication de l’interview de Yoon Suk-yeol avec l’agence Reuters, dans laquelle le président de la République a promis une réponse inédite à l’éventuel nouveau test nucléaire de Pyongyang, le ministère de la Défense a annoncé préparer différents moyens d’y faire face.Lors d’un briefing aujourd’hui, son porte-parole adjoint a précisé qu’il s’agissait notamment de l’ampleur de la réaction, de sa nature et de ses modalités. Moon Hong-sik a ensuite ajouté que Séoul continuait de scruter de très près l’évolution de la situation liée à l’escalade de menaces nucléaire et balistique du royaume ermite en étroite coopération avec Washington, et se tient toujours sur le qui-vive.A ce propos, l’état-major interarmées sud-coréens (JCS) a indiqué que si le régime de Kim Jong-un pouvait prendre une décision politique de faire exploser à tout moment sa nouvelle bombe atomique, aucun mouvement particulier en ce sens n’avait été observé.