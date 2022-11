COVID-19 : le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs frôle la barre des 500

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 est à la baisse pour le deuxième jour consécutif par rapport à la semaine dernière. Un total 71 476 nouveaux cas ont été répertoriés en l’espace de 24 heures.En revanche, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, quant à lui, reste élevé avec 491 individus. De plus, 41 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 30 454 le total cumulé des victimes liées au coronavirus depuis le début de la pandémie et à 0,11 % le taux de létalité.Dans ce contexte, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), examine l'introduction de « Zokoba », un traitement contre le virus développé conjointement par la compagnie sud-coréenne Ildong Pharmaceutical et la firme japonaise Shionogi Pharmaceutical. C’est ce qu’a fait savoir hier Baek Kyung-ran, cheffe de la KDCA, avant de participer à la réunion ministérielle sur l'Initiative de sécurité sanitaire mondiale (ISSM).L’Agence examinera les résultats cliniques du nouveau traitement sous différents angles et consultera plusieurs experts du secteur afin de trancher sur l’autorisation de l'utilisation d'urgence d’un tel médicament.Pour rappel, le ministère japonais de la Santé a approuvé le 22 novembre dernier l’administration d'urgence de ce traitement comestible, reconnaissant son effet bénéfique sur les symptômes du COVID-19.