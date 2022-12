Séoul et Washington vont tenir le 2e Sommet sur la démocratie en mars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont organiser les 29 et 30 mars 2023 la deuxième édition du Sommet sur la démocratie. C'est ce qu'ont annoncé mardi les présidences des deux nations. Parmi les pays co-organisateurs figurent également les Pays-Bas, la Zambie et le Costa Rica, qui représentent chacun leur continent.La Maison Blanche a indiqué, dans un communiqué, que cette co-organisation de l'événement montre l’aspiration universelle à un mode de gouvernement responsable, transparent et respectueux des droits. Le deuxième Sommet sur la démocratie sera l'occasion de faire le point sur l’exécution des promesses faites lors de la première édition dédiée au rétablissement de la résilience de la démocratie et de présenter de nouveaux engagements.Toujours selon Washington, cette réunion permettra de réaffirmer le rôle primordial des systèmes démocratiques dans la défense de la liberté et la prospérité et de souligner l'efficacité des actions collectives pour faire face aux défis mondiaux les plus urgents.La première édition du Sommet sur la démocratie s’était tenue en décembre 2021 à l'initiative du président américain Joe Biden dans le but de réagir à l'émergence de l'autoritarisme et au recul de la démocratie dans le monde.Quelque 110 dirigeants du monde entier avaient participé à ce premier rendez-vous dédié à la lutte contre la corruption et contre l'autoritarisme, et à l'amélioration des droits de l'Homme. Les pays participants avaient présenté au total 750 promesses à mettre en œuvre pour défendre et renforcer la démocratie.Le 29 mars prochain, le premier jour du deuxième sommet en question, se tiendra une session plénière en visioconférence, présidée par les leaders des cinq pays coorganisateurs. Le lendemain auront lieu des réunions régionales, animées par chacun ces derniers.La Corée du Sud présidera la réunion indopacifique consacrée au thème de la lutte contre la corruption, à laquelle participeront non seulement des membres des gouvernements, mais aussi des représentants des milieux académiques et de la société civile.Dans une déclaration commune, les cinq pays co-organisateurs ont souligné que cette réunion démontrera comment les démocraties contribuent à la vie de leurs citoyens et sont les mieux équipées pour relever les défis les plus urgents du monde.