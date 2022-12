Les travailleurs de Seoul Metro lancent une grève générale

Photo : YONHAP News

Les salariés syndiqués de Seoul Metro, qui exploite les lignes 1 à 8 et un tronçon de la ligne 9, ont lancé aujourd’hui une grève générale après avoir échoué à trouver un accord lors des négociations marathon avec la direction. Il s’agit de leur première grève en six ans.Ses deux syndicats ont entamé un débrayage ce matin à 6h30, résultat de l’échec des tractations d’environ huit heures avec le patronat.Au cours des pourparlers, la compagnie a proposé de reporter son plan de réduction des effectifs de 1 000 à 539 travailleurs à 2026, mais les travailleurs ont décidé de rejeter cette proposition. Ces derniers estiment à environ 9 700 participants à la grève pendant les jours de la semaine et à environ 4 000 le week-end.Seoul Metro et la ville de Séoul prévoient donc de trouver du personnel de remplacement afin de faire fonctionner le métro à un niveau normal pendant les heures de pointe : de 7 à 9 heures dans la matinée, et de 18 à 20 heures le soir.Le taux d'exploitation en journée sera réduit à 72,7 % des niveaux normaux. En effet, d’après Seoul Metro, les lignes 1 à 4 ont desservi les stations avec un retard de sept à huit minutes ce matin. Mais, les lignes 5 à 9 ont fonctionné correctement.Alors que les syndicats ont organisé ce matin à 10h40 une cérémonie de lancement de la grève, le maire de Séoul, l’a fustigée et qualifiée de « politique » en déclarant que les habitants de la capitale ne l’approuveraient pas. Cependant, Oh Se-hoon a fait savoir qu’il était difficile pour la municipalité d’intervenir directement.