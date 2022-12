Le volume d’achat d’actions sud-coréennes des étrangers dépasse 6 000 milliards de wons

Photo : Getty Images Bank

Le volume des achats d'actions sud-coréennes réalisés par des investisseurs étrangers au cours des deux derniers mois a dépassé la barre des 6 000 milliards de wons.Selon les données de la Korea Exchange (KRX), l'opérateur de la Bourse de Séoul, le montant net des transactions effectuées par des investisseurs étrangers sur les marchés boursiers sud-coréens entre le 1er octobre et le 29 novembre a atteint exactement 6 783 milliards de wons, soit environ 4,9 milliards d’euros, Sur le marché des valeurs technologiques, le Kosdaq, les étrangers ont vendu pour 36,7 milliards de wons, l’équivalent de 26,2 millions d’euros.Leurs achats se sont concentrés sur les grandes actions figurant en tête des capitalisations boursières du Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul. Samsung Electronics a attiré le plus grand volume d’investissements étrangers. Le géant de l’électronique a vendu ses actions pour une valeur totale de 1 970,5 milliards de wons, une somme équivalente à 1,4 milliard d’euros. Il est suivi par LG Energy Solution, Samsung SDI et SK hynix. Ainsi, les investisseurs étrangers ont principalement opté pour les secteurs des semi-conducteurs et des accumulateurs électriques.La part de ces investisseurs sur le Kospi a dépassé 31 % en octobre et ce pour la première fois en cinq mois, avant de reculer à 30,69 % en novembre. Sur le Kosdaq également, leur proportion est passée de 8,84 % en septembre à 8,9 % le mois suivant, mais est retombée à 8,74 % en novembre.Les experts estiment que la tendance à l’achat des actions sud-coréennes par des investisseurs étrangers ne devrait pas s'installer sur le long terme. Selon eux, elle est essentiellement due à la perception que les valeurs des titres du pays du Matin clair ont presque touché le fond, et un éventuel accroissement de l’écart des taux d'intérêt entre la Corée du Sud et les États-Unis pourraient influencer les étrangers.