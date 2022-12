Séoul abaisse ses niveaux d'alerte voyage

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a baissé d'un cran le niveau d'alerte voyage pour ses ressortissants dans 24 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume Uni, l'Allemagne et la France, en le faisant passer de 2 à 1, soit le niveau le plus bas sur une échelle de quatre.Le niveau 1 appelle à la précaution tandis que sous le niveau 2, il faut s'abstenir de voyager. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué avoir pris une telle décision en tenant compte de la situation sanitaire liée au COVID-19 en Corée du Sud et dans le monde.Pour neuf pays dont le Sri Lanka et le Cameroun, placés au niveau 3 qui permet seuls les voyages pour des motifs impérieux, le niveau d'alerte a été abaissé à celui inférieur. A noter également que 12 nations, notamment la Russie et l'Afrique du Sud, sont toujours soumis au niveau 3 et que l'interdiction de voyage en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen, en Iraq et en Somalie est maintenue.Le ministère a fait savoir que, désormais, il mettra à jour son alerte voyage sur une base semestrielle et non plus trimestrielle et qu'il procédera à des ajustements ponctuels en cas de besoin.