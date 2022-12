Le ministre sud-coréen de la Réunification appelle Pyongyang au dialogue

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a exhorté la Corée du Nord à reprendre le dialogue en vue de résoudre, étape par étape, les différentes questions en suspens entre Séoul et Pyongyang. Au cours de sa visite ce matin au village de la trêve de Panmunjom, une première depuis sa prise de fonctions, Kwon Young-se a affirmé souhaiter que son déplacement insuffle un vent frais dans le contexte actuel marqué par l'escalade des tensions dans la péninsule coréenne, due aux provocations successives du régime de Kim Jong-un et par le gel des relations intercoréennes.Le haut responsable a déclaré que Panmunjom est à la fois le symbole du théâtre de la guerre et de la confrontation et celui du dialogue et de la réconciliation, en rappelant que ce lieu avait accueilli non seulement les négociations d'armistice de la guerre de Corée en 1953, mais également plus de 370 rencontres intercoréennes, y compris les réunions des Croix-Rouge deux pays en 1971 ainsi que le sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un en 2018.Kwon a également souligné que le gouvernent sud-coréen n'a aucune intention hostile à l'égard de son voisin et qu'il ne cherche pas une réunification par absorption, tout en affirmant que Séoul ne tolérera jamais les provocations militaires du Nord. Pour lui, Pyongyang devra abandonner son programme balistique et nucléaire actuel qui ne fera qu'accroître ses difficultés à assurer la stabilité de son régime au lieu de permettre sa prospérité. Le ministre a toutefois estimé que le changement d'attitude du royaume ermite pourrait prendre du temps, avant d'ajouter que le gouvernement de Séoul fera preuve de patience.Enfin, s'agissant du « plan audacieux », la feuille de route de l’administration de Yoon Suk-yeol pour la dénucléarisation de la péninsule, dévoilé la semaine dernière, le ministre de la Réunification a affirmé que la sincérité du régime nord-coréen face à cette initiative pourra être vérifiée à travers le dialogue.