USA : Séoul pourrait maintenir ses relations à la fois avec Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

Washington a déclaré que la Corée du Sud n’avait aucune raison de prendre parti entre deux grandes puissances, à savoir les Etats-Unis et la Chine.Edgard Kagan, directeur principal pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, a indiqué que le pays du Matin clair pourrait maintenir les relations coréano-américaines et sino-sud-coréennes même dans un contexte de concurrence entre Washington et Pékin. En d’autres termes, il serait capable d’aborder plusieurs questions en suspens, telles que les technologies et la coopération économique, avec les USA, et en même temps d’entretenir des contacts amicaux avec l’empire du Milieu.Kagan a reconnu également que le commerce avec la Chine jouait un rôle important dans l’économie sud-coréenne.Le haut responsable de la Maison-Blanche a précisé que ce ne serait pas incompatible pour la Corée du Sud d’avoir un lien productif à la fois avec les deux grandes puissances. Selon lui, si Séoul clarifie sa position dans l’Indopacifique, ses relations avec Pékin s’amélioreront.Kagan a aussi expliqué qu’il ne s’agissait pas non plus de choisir entre l’un et l’autre. Il a alors fait savoir que les Etats-Unis n’ont pas l’intention de pousser son allié à aller à l’encontre de son intérêt national.Toutefois, le responsable du NSC a constaté que la menace nord-coréenne et les relations entre Pyongyang et Pékin devraient peser sur Séoul, laissant entendre que le régime de Kim Jong-un, qui a tiré successivement des missiles et pourrait effectuer un septième essai nucléaire, pourrait influencer la connexion sud-coréano-chinoise.Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, a déclaré, quant à lui, que la Corée du Nord avait dit qu’elle mènerait de nouveau des tests nucléaires qui devraient déstabiliser considérablement la sécurité locale. Il a alors averti le royaume ermite qu’il devra en payer le prix s’il passe à l’acte.Quant à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), la White House a déclaré être en train de chercher une solution pour les voitures électriques fabriquées sur le sol sud-coréen.