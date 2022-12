Météo : les températures dégringolent, première neige à Séoul et Incheon

Photo : YONHAP News

L’hiver est là. Le temps a brusquement changé en un jour et la saison hivernale a commencé en Corée du Sud. Une vague de froid s’est engouffrée pendant la nuit et a entraîné une chute brutale des températures sur tout le pays, et spécialement dans la capitale, qui est tombé à -7°C à l’aube. Une baisse de plus de 16 degrés en 24 heures.Le froid n’est pas venu seul. La première neige de la saison à Séoul et à Incheon a été observée dans la nuit de mardi à mercredi. Un phénomène très en retard pour la capitale, soit 19 jours de plus que l’an dernier et neuf jours plus tard que la moyenne des années précédentes. Les montagnes de l’île méridionale de Jeju ont, elles aussi, été recouvertes de flocons de neige.L’alerte spéciale de vague de froid émise par Météo-Corée la veille est toujours valable à Séoul, dans les provinces de Gangwon et de Chungcheong. En effet, le froid glacial atteindra son point culminant demain matin.Dans la capitale, le mercure tombera dans la matinée à -9°C. La ville de Daejeon sera aussi concernée avec -8°C. Même Busan dans le sud-est, qui affichait il y a encore deux jours 22°C, passera sous la barre des 0°C, avec -2°C.De plus, la neige continuera à tomber. Un maximum de 7 cm est prévu dans l’ouest, notamment la province de Jeolla, et dans les zones montagneuses de l’île de Jeju. Météo-Corée avertit également sur les risques de verglas.Les températures commenceront à remonter vers vendredi. Dans ce contexte, les autorités compétentes recommandent aux personnes âgées, aux enfants ou encore aux patients souffrant de maladies cardio-vasculaires de s’abstenir de sortir. Sinon, elles leur conseillent fortement de bien se couvrir la tête et le visage.