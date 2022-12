Armement : Séoul et Varsovie accélèrent leur coopération

Photo : KBS News

La Corée du Sud et la Pologne accélèrent leur collaboration dans le domaine de l'armement militaire. Varsovie a récemment versé à Séoul son acompte prévu par le contrat d’importation de 48 avions de combat FA-50. Les deux pays envisagent également de conclure des contrats d’armement supplémentaires.C'est en septembre dernier que la Korea Aerospace Industries (KAI) a signé, avec l'Agence de l'armement de Varsovie, un contrat d'exportation de 48 chasseurs FA-50 d’une valeur totale de trois milliards de dollars américains. La Pologne a récemment versé à la Corée du Sud un acompte de 900 millions, soit 30 % du montant. Ce versement est intervenu seulement deux mois après la signature du contrat. A noter qu'il est usuel pour l’acheteur d’armes de verser 10 % de la somme totale lors de l’acompte dans un délai allant jusqu'à un an, quand il s'agit de gros contrats.En effectuant son paiement, la nation d’Europe de l’Est a tenu à demander au pays du Matin clair le respect strict des délais de livraison des éléments commandés, qui s'étalent de 2023 à 2028. Elle semble craindre un vide en matière d'armement militaire à l'heure où la guerre en Ukraine se prolonge. En effet, la Pologne est le troisième gros fournisseur d’arsenal de Kyiv, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.Par ailleurs, le gouvernent polonais a organisé hier à Varsovie une Conférence sur la coopération sud-coréano-polonaise en matière de défense. 18 fournisseurs militaires sud-coréens y ont été invités. A cette occasion, les deux pays ont non seulement échangé sur les moyens de renforcer leur collaboration en la matière, mais ont également mené des discussions sur des prestations supplémentaires liées au contrat initial de chasseurs FA-50, selon certaines sources. Plus précisément, il s'agit d'améliorer les chasseurs « made in Korea » de manière à permettre l'installation des bombes guidées sud-coréennes appelées KGGB et des missiles américains AMRAAM.