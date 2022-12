Grève des routiers : le gouvernement transmet l’ordre de retour au travail à 350 routiers

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a envoyé aujourd’hui l’ordre de retour au travail à 350 camionneurs de fret après une enquête sur place auprès de 69 des 201 transporteurs de ciment, dès l’application hier de la mesure en question. Parmi ceux-ci, 15 ont pris part eux-mêmes au mouvement social et 19 ont vu certains de leurs routiers refuser d’effectuer leur travail.Alors que l’enquête va se poursuivre, davantage de personnes seront visées par cet ordre. Ce dernier entre en vigueur, quand il est délivré à un chauffeur de poids lourd. Les transporteurs ne sont pas favorables à la transmission des informations personnelles des camionneurs en disant qu’il est impossible de savoir exactement qui a participé au debrayage.Compte tenu du temps nécessaire pour identifier les individus concernés et leur envoyer l’ordre, ce week-end sera un point d’inflexion de la grève.Les routiers grévistes, qui reçoivent l’obligation, doivent reprendre leur travail avant le lendemain à minuit. S’ils refusent, ils peuvent être condamnés à des mesures administratives, à une peine de prison de moins de trois ans et à une amende allant jusqu’à 30 millions de wons, l’équivalent de 22 000 euros.De son côté, le syndicat prévoit de demander une annulation et une suspension de l’ordre auprès du tribunal, dès que les grévistes le reçoivent.