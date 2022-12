Les syndicats et la direction de Seoul Metro trouvent un terrain d'entente

Photo : YONHAP News

Les syndiqués et la direction de Seoul Metro qui exploite les lignes 1 à 8 et un tronçon de la ligne 9, sont parvenus hier à un accord. La grève lancée le même jour a donc immédiatement été arrêtée.Les salariés grévistes ont entamé des négociations avec leur direction à 20h. Quatre heures plus tard, un terrain d'entente a été trouvé. Le patronat s'est engagé à ne pas procéder à une restructuration unilatérale pour raison financière. En effet, il avait annoncé un plan de réduction du personnel de 1 500 employés lors du premier dialogue social tenu en septembre dernier.La compagnie a d'ailleurs accepté d'autres réclamations syndicales dont l'augmentation des effectifs et la hausse des salaires de 1,4 %.De plus, les syndicats et la direction se sont mis d'accord pour déployer des efforts communs pour renforcer la sécurité dans le métro et demander ensemble la législation permettant de combler les pertes de la société par l'Etat.Suite à la conclusion fructueuse des négociations, les lignes de métro fonctionnent normalement depuis 5h30 ce matin.Ceci dit, quelques perturbations sont toujours possibles à cause de la grève de Korail, la compagnie nationale des chemins de fer de Corée du Sud, qui se poursuit.