La croissance économique confirmée à 0,3 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,3 % au troisième trimestre, selon les résultats définitifs publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Des chiffres identiques à sa première estimation d’octobre. Cette performance s’explique essentiellement par un bond de la consommation sous l’effet notamment de la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19.La contribution du commerce extérieur a cependant été négative : -2 points, les importations augmentant plus fortement que les exportations.La reprise de l’activité se poursuit donc pour le neuvième trimestre consécutif depuis la période de juillet à septembre 2020.Dans le détail, au troisième trimestre de cette année, la consommation publique et celles des ménages ainsi que les investissements dans les biens d’équipement ont grimpé respectivement de 0,1, 1,7 et 7,9 %. Idem pour les exportations et les importations : +1,1 % et + 6 % respectivement. A contrario, les investissements dans le BTP ont reculé de 0,2 %.Egalement entre juillet et septembre derniers, le revenu national brut (RNB) réel a régressé de 0,7 % sur trois mois.