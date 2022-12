SsangYong Motor : la Cour suprême renvoie les jugements condamnant les grévistes

Photo : YONHAP News

Victoire judiciaire pour les travailleurs de SsangYong Motor. La Cour suprême a décidé de casser les jugements pris contre eux par les tribunaux de première instance. Ces derniers avaient condamné ces ouvriers du constructeur automobile à verser plusieurs milliards de wons à la Police, en dédommagement des dégâts causés pendant leur grève. La décision a été rendue hier.L’affaire remonte à 2009. Cette année-là, le patronat a annoncé un très important projet de suppression de postes. Cela a conduit le syndicat du groupe à décider une action collective, qui a duré environ deux mois. Les grévistes avaient alors occupé l’usine de production et les forces de l’ordre sont intervenues. Cela a donné lieu à des affrontements violents.La Police a plus tard saisi la justice, accusant les grévistes d’avoir endommagé ses équipements comme l’hélicoptère. Les tribunaux de deux premiers ressorts lui ont donné raison. Le dernier verdict était tombé en 2016. La Cour d’appel a alors sanctionné les syndiqués à verser à la Police 1,1 milliard de wons, soit un peu plus de 800 000 euros.Mais six ans après, la plus haute instance judiciaire l’a renversé hier. Selon elle, les forces anti-émeutes avaient fait délibérément voler leur hélicoptère à une altitude plus basse que le règlement, et donc utilisé leur équipement pour des fins détournées. C’est désormais à la Cour d’appel de revoir le dossier. L’enjeu de ce revirement est que la répression policière excessive, même des rassemblements illégaux, ne peut être justifiée.Sans surprise, les salariés grévistes de l’époque ont salué la nouvelle décision de justice et exprimé à la fois leurs regrets quant au fait qu’elle ait été rendue trop tard.