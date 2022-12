Drame d’Itaewon : le Minjoo dépose une motion de censure contre le ministre de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force de l'opposition, a déposé hier une motion de censure contre Lee Sang-min, le ministre de l'Intérieur, pour sa réponse insuffisante lors du drame d'Itaewon, survenu le 29 octobre. Il s'agit de la deuxième motion de révocation, après celle contre Park Jin, le ministre des Affaires étrangères.Le Minjoo en a expliqué les motifs : le manque de prévention de la tragédie, les secours insuffisants aux victimes, le rejet de la responsabilité et les enquêtes limitées aux policiers et pompiers concernés.Park Hong-keun, son chef du groupe parlementaire, a ajouté qu'il faudrait ne plus rester silencieux face aux douleurs des familles des victimes, qui demandent le licenciement des responsables du drame.Le Minjoo étant majoritaire, la motion de censure sera adoptée sans difficulté demain à l'Assemblée nationale. Si le président Yoon Suk-yeol la rejette encore ou que Lee Sang-min ne démissionne pas lui-même, la principale force de l'opposition envisagera d'opter pour l'acte de mise en accusation contre le ministre réprimandé.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a contesté la décision du Minjoo, qu'il a qualifiée d'une ruse pour contourner les enquêtes policières sur son président Lee Jae-myung. Le mouvement présidentiel a d'ailleurs décrié le parti de centre-gauche, qui, selon lui, a ainsi rompu leur accord intervenu la semaine dernière visant à lancer l’enquête parlementaire sur la tragédie, dont Lee fait l'objet.De son côté, le Bureau présidentiel de Yongsan a critiqué la motion de censure en question, et a fait part de son intention de la rejeter.Aujourd'hui, les partis au pouvoir et de l'opposition n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente pour ouvrir la séance générale durant laquelle la motion de censure serait votée. Joo Ho-young, le patron du groupe parlementaire du PPP, s'est opposé à convoquer les élus, en disant qu'il n'y a aucun texte à traiter pour son parti.Park, du Minjoo, a, quant à lui, réfuté que le calendrier parlementaire était déjà fixé d'un commun accord préalable. Il a donc demandé que la séance soit ouverte aujourd'hui comme convenu.Le président de l'Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, va trancher après avoir collecté les opinions des deux parties.