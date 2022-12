Parlement : le Minjoo inscrit un amendement de la loi de « l’enveloppe jaune » en sous-commission

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le Minjoo a inscrit hier, à lui seul, à l’ordre du jour de la sous-commission concernée un amendement visant à restreindre l’action en dommages-intérêts des entreprises à l'encontre des grévistes. Il s’agit plus précisément de réviser les articles 2 et 3 de la loi sur les syndicats.Une dizaine de textes pareils avaient déjà été présentés depuis le début de la législature actuelle, qui a débuté en 2020. Ils précisent la nécessité de plafonner le montant du dédommagement que le patronat peut demander aux syndicats pour leurs grèves, d’empêcher le premier d’intenter un procès contre les membres individuels des seconds, ou encore d’élargir l’étendue des mouvements sociaux légaux. Les deux parties sont donc frontalement divisées sur ces amendements, comme le sont les camps rivaux de l’Hémicycle.C’est dans ce contexte que la principale force de l’opposition a réuni hier une séance de la sous-commission de l’emploi et du travail. A l’issue d’une violente passe d’armes entre ses députés membres et leurs collègues du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ces derniers ont claqué la porte du débat.Le Parti de la justice a lui aussi appelé à la révision de la loi dite de « l’enveloppe jaune ». Afin de faire entendre sa voix, le petit mouvement de l’opposition, qui défend souvent les intérêts des travailleurs, a entamé un sit-it sous une tente installée tout près du siège de l’Assemblée.L’adoption de la législation s’annonce pourtant très difficile, un élu du PPP étant à la tête de la commission de la législation et des affaires juridiques. Tous les projets ou propositions de loi doivent être débattus avant d’être mis au vote en séance plénière, l’étape ultime.