Le « talchum » intègre le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Photo : YONHAP News

Le « talchum », la danse théâtrale masquée coréenne, est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.Cette inscription, englobant 18 versions régionales du « talchum », a été approuvée hier lors de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue du 28 novembre au 2 décembre au Maroc. Les différentes variantes aspirent toutes à la réconciliation et à l'harmonie.Selon le groupe d'évaluation, cette danse théâtrale masquée est un art de la communication avec les spectateurs dont les hommes ainsi que les femmes participent tous ensemble à la pratique et à la transmission. Et d'ajouter que celle-ci a surtout abordé la question des inégalités sociales, qui constituent toujours un sujet d'actualité.Un mot sur sa signification : « tal » signifie « masque » et « chum », danse. Ce théâtre masqué était pratiqué par les gens du peuple, en revêtant le costume d’un noble, d’une concubine ou d’un chaman pour s’amuser et aussi pour faire une satire sociale. Il chante également la compassion envers les personnes en bas de l’échelle dont la vie est pleine de chagrin et de ressentiment. Cependant, il est surtout constitué de danse et de chant très gais.Selon Kim Chun-taek, détenteur du « talchum chamanique de Hahoe », converser sans tabou sous un masque fait voler toutes les angoisses.Le « talchum » est ainsi devenu le 22e patrimoine culturel immatériel de la Corée du Sud reconnu par l’Unesco, après, entre autres, « le rituel royal ancestral du sanctuaire de Jongmyo », le premier inscrit en 2001, le « pansori », le chant traditionnel, le « ganggangsullae », la danse populaire collective ou encore le « ssireum », la lutte traditionnelle.A cette occasion, Choe Eung-cheon, le directeur de l'Administration du patrimoine culturel sud-coréen, s'est engagé à soutenir le « talchum » pour qu'il devienne un trésor immatériel de l’humanité toute entière.Le président Yoon Suk-yeol s'est félicité de la reconnaissance mondiale de cet « art total », réalisée « grâce au grand dévouement des associations de talchum, malgré des conditions difficiles ».