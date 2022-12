Recul des exportations pour un 2e mois de suite

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont connu en novembre un déclin pour un deuxième mois consécutif.A en croire les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, le mois dernier, le montant des ventes des produits « made in Korea » hors des frontières a totalisé environ 51,9 milliards de dollars, soit une dégringolade de 14 % en rythme annuel.Le ministère analyse que ce recul peut être attribué au ralentissement de l’économie et de la demande mondiales ainsi qu’à la grève en cours des chauffeurs routiers.Pour être précis, les expéditions en valeur de semi-conducteurs et de produits pétrochimiques ont chuté de près de 30 et 26 % respectivement.Géographiquement, les exportations vers les Etats-Unis et le Moyen-Orient ont progressé, tandis que celles à destination de la Chine ont diminué de plus de 25 %. Idem pour les expéditions vers les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) : -14 %.Côté importations : leur montant a bondi de 2,7 %. Les chiffres ont dépassé les 27 % pour l’énergie comme le brut, le gaz ou encore le charbon.La balance commerciale est donc dans le rouge pour le huitième mois d’affilée, avec un déficit de 7 milliards de dollars. Jamais depuis la crise de changes de 1997, la Corée du Sud a enregistré un déficit commercial aussi longtemps.Ce déficit cumulé depuis le début de l’année a lui aussi déjà franchi le seuil des 40 milliards de dollars. Un record historique.Face à une telle situation, le gouvernement promet de diversifier les débouchés du pays à l’export et renforcer ses stratégies en les adaptant à chaque nation importatrice.