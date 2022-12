Le gouvernement dévoile l’ébauche de son 4e plan quinquennal de développement spatial

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de dévoiler ses projets aérospatiaux. Lundi, il a annoncé ambitionner de faire les premiers pas sur la Lune et sur Mars à l’horizon 2032 et 2045 respectivement.Hier, le ministère des Sciences et des TIC a présenté une nouvelle feuille de route en ce sens, cette fois, l’avant-projet de son quatrième plan quinquennal de développement spatial. Il prévoit un total de cinq missions. Il s’agit notamment d’élargir l’exploration, d’achever le vol habité et d’établir la sécurité dans l’espace.Afin de le mener à bien, l’exécutif portera le budget nécessaire à 1 500 milliards (1,1 milliard d’euros) et à plus de 2 100 milliards de wons (1,5 milliard d’euros), respectivement d’ici 2027 et 2030, contre seulement 730 milliards (540 milliards d’euros) cette année.Le pays du Matin clair souhaite réaliser notamment le vol habité en 2050, si tout va bien, afin de devenir alors un hub du transport spatial de l’Asie. Il cherche en même temps à faire de la filière l’une de ses dix industries phares, d’ici cette échéance.La participation du secteur privé sera aussi élargie et l’enseignement en la matière renforcé de l’école primaire à l’université. De même, les fusées de différents types seront développées et les infrastructures du centre spatial de Naro agrandies elles aussi.Le plan en question sera finalisé avant la fin de l’année.