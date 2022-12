Revenu annuel des ménages 2021: la plus importante hausse depuis 4 ans

Photo : YONHAP News

Le revenu annuel de chaque ménage sud-coréen a dépassé l’an dernier la barre des 64 millions de wons, l’équivalent de 47 000 euros. Il s’agit de la plus importante hausse depuis 2017. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la Banque de Corée (BOK) et le FSS, l’organe exécutif du régulateur financier. Ces trois institutions ont interrogé pas moins de 20 000 foyers, en mars.Dans le détail, le revenu salarial a progressé de 7 % en glissement annuel et celui locatif ou le fruit du capital de 2,2 % pour s’élever à quelque 41 millions (30 000 euros) et 11 millions de wons (8 000 euros) respectivement.Sur le barème qui comporte cinq tranches, les plus riches ont vu leur patrimoine progresser de plus de 5 % en un an pour disposer de quelque 150 millions de wons (110 000 euros).S’agissant de la dette moyenne, il s’est élevé à quelque 90 millions de wons (66 000 euros), fin mars, soit un bond de 4,2 % par rapport à un an plus tôt. Les prêts bancaires en représentent la plus grosse part. Et les 40-49 ans étaient alors les plus endettés, avec plus de 12 millions (8 800 euros).