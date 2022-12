Réouverture de la voie maritime entre la Corée du Sud et le Japon, fermée depuis presque 3 ans

Photo : YONHAP News

La voie maritime entre la Corée du Sud et le Japon a été rouverte. Fermée durant deux ans et huit mois, à savoir depuis l'apparition du nouveau coronavirus, elle pourrait ainsi reprendre une part croissante dans les voyages entre les deux pays qui ne cessent d'augmenter.Les touristes à bord du navire apprécient le pont du détroit d'Akashi, le deuxième pont le plus long du monde qui apparaît à l'horizon, n’oubliant surtout pas d’immortaliser ce moment.Go Sun-wha, une touriste sud-coréenne, est émerveillée par le paysage magnifique qu'offre la mer séparant les deux territoires.Haska Kimura, une vacancière japonaise, quant à elle, est déjà excitée par son projet de visiter de jolis cafés et de déguster des plats du pays du Matin clair dans le quartier de Nampo à Busan.Pandémie oblige, Séoul et Tokyo ont coordonné les mesures sanitaires. Les passagers peuvent manger au restaurant ou avoir des boîtes-repas dans leur compartiment. Du gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les cabines, alors que les gants plastiques jetables sont distribués dans le restaurant.La route maritime entre Busan et Fukuoka fonctionne de nouveau et les lignes de navigation entre le sud de la péninsule et Shimonoseki ou les îles de Tsushima leur emboîteront le pas dès que les procédures du contrôle sanitaire et du dédouanement seront finalisées.Dans ce contexte, les échanges touristiques entre les deux pays continuent d'augmenter depuis l'affaiblissement des mesures liées au COVID-19. Le secteur du tourisme s'attend donc à ce que des paquebots reliant les deux pays voisins, qui auparavant transportaient un million de passagers par an, puissent de nouveau se remplir au maximum.