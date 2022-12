Météo : la vague de froid s’intensifie

Photo : YONHAP News

Le mois de décembre commence par un temps glacial. La vague de froid, démarré hier, s’est intensifiée aujourd’hui. Le thermomètre a débuté la journée à des valeurs encore plus basses. De plus, le vent s’en est mêlé accentuant fortement le sentiment de froid.Les habitants de Séoul se sont réveillés avec un mercure de -9°C. Ceux vivant à Gangneung et à Daejeon sont partis au travail sous respectivement -5 et -7°C. Les températures dans le sud sont aussi passées sous les 0°C. Busan a recensé -2°C, comme la veille, et Gwangju, dans le sud-ouest, -3°C. L’île méridionale de Jeju est l’intrus de la journée, avec 4°C.Dans l’après-midi, le mercure est repassé au-dessus des 0°C sur quasiment l’ensemble du territoire, compris entre 1et 9°C. Seule la capitale n’a pas eu cette chance, remontant seulement à -1°C.Du côté du ciel, il a été assez ensoleillé dans l’ensemble. Toutefois, des nuages se sont légèrement imposés dans le centre du pays notamment. La neige a également fait son apparition dans certaines régions de l’ouest et à Jeju. Cinq centimètres sont attendus dans les zones montagneuses de la province insulaire. Par ailleurs, quelques flocons ont pu être aperçus dans la région métropolitaine, dont Séoul.