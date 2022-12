Photo : YONHAP News

Tout roule pour la Bourse de Séoul cette semaine. Pour la troisième journée consécutive, ses deux indices ont terminé dans le vert. Le Kospi, celui de référence, gagne 0,30 % et clôture ce jeudi à 2 479,84 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, est en bonne forme (+1,52 %) et finit la séance à 740,60 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 357,28 wons (-7,49 wons) et le dollar américain 1 299,7 wons (-19,3 wons). A noter que c'est la première fois en quasiment quatre mois, depuis le 5 août dernier, que le taux de change won/dollar clôture sous la barre des 1 300 wons.