Le Trésor américain sanctionne trois autres nord-Coréens

Le Trésor américain a inscrit hier sur sa liste noire trois autres nord-Coréens pour leur implication dans le développement d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques de leur pays.Il s’agit de Jon Il-ho, Yu Jin et Kim Su-gil. Ils sont tous membres de la commission centrale du Parti des travailleurs, qui fait l'objet de sanctions américaines déjà depuis 2016. L’Union européenne leur avait elle aussi imposé, ses propres sanctions, le 21 avril, pour les mêmes raisons.Selon le ministère américain, Jon et Yu, lorsqu’ils avaient autrefois occupé respectivement les postes de numéro deux et de numéro un du département de l’industrie des munitions, ont joué un rôle important dans le développement d’ADM. Et ils ont également assisté en personne au lancement de plusieurs missiles balistiques depuis 2017 au plus tard.Le département en question est placé sous l’autorité de l’Académie des sciences de la défense, qui est l’organe clé de la recherche et du développement des armes sophistiquées comme le missile balistique intercontinental (ICBM) ou le missile mer-sol balistique stratégique (MSBS).Quant à Kim, il a veillé à l’application des décisions du parti sur le programme d’ADM, lorsqu’il était à la tête du bureau politique général de l’armée entre 2018 et 2021.Après l’annonce de ces mesures punitives supplémentaires, le secrétaire adjoint au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier a précisé les avoir prises en étroite coordination trilatérale avec la Corée du Sud et le Japon. Brian Nelson a ajouté que « la série récente de tirs de missiles du régime de Kim Jong-un démontrent la nécessité pour tous les pays de mettre en œuvre pleinement les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, qui visent à l’empêcher d'acquérir les technologies, les matériaux et les revenus nécessaires pour développer ces programme ».