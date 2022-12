L’indice des prix à la consommation en hausse de 5 % en novembre

Photo : YONHAP News

L’envolée des tarifs semble ralentir un peu en Corée du Sud. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 109,10 points en novembre, l’année 2020 servant de référence pour l’indice base 100.Il s’agit d’une hausse de 5 % en glissement annuel, mais d’un recul de 0,7 point par rapport au mois précédent. Le chiffre présente le taux d’augmentation le plus bas depuis avril dernier.Cette année, l’indice des prix à la consommation a connu une croissance soutenue pour franchir la barre des 6 % en juin avant de descendre légèrement dans une fourchette de 5 à 6 % à partir du mois d’août. Il a été tiré à la hausse par les montants de la facture d’électricité et de gaz qui ont bondi de 23,1 % en glissement annuel ainsi que par les produits alimentaires transformés et les services personnels en progrès respectivement de 9,4 et de 6,2 %.Par ailleurs, l’inflation est plus importante selon le ressenti des consommateurs. L’indice des prix des articles qui occupent une large partie des dépenses de la population a grimpé, le mois dernier, de 5,5 % en un an. Quant à celui de l’inflation sous-jacente, il a augmenté de 4,8 % en novembre. Il permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des coûts en ne tenant pas compte des produits agricoles et pétroliers à prix volatiles.