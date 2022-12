Corée du Nord : Séoul prend ses propres sanctions contre 8 individus et 7 entités

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé aujourd’hui ses nouvelles propres sanctions contre la Corée du Nord. Cette fois, huit personnes et sept entités sont concernées. Elles sont accusées d’avoir aidé le pays communiste à développer ses programmes nucléaire et balistique et à contourner les sanctions onusiennes. L’annonce a été faite quasiment en même temps que celle du Trésor américain, qui a lui aussi sanctionné trois responsables du Parti des travailleurs.Parmi les huit individus visés figurent Ri Myung-hun, Ri Jong-won ou encore Kim Chol. Et la liste des sept entreprises ciblées fait état notamment de Namgang Trading Corporation (NTC), New Eastern Shipping, Anfasar Trading ou encore Swanseas Port Services.L’administration de Yoon Suk-yeol avait imposé, le 14 octobre, ses premières mesures punitives à l’encontre du royaume ermite depuis son entrée en fonction, en mai. Elle en a donc pris les deuxièmes aujourd’hui.A ce propos, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué avoir pris une telle décision pour démontrer la détermination de Séoul à faire face avec fermeté aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes, qui s’accentuent et qui suscitent un risque grave pour la paix et la stabilité sur la péninsule comme dans le monde entier.