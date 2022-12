Le Parlement doivent voter le projet de loi sur le budget 2023 jusqu’à aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le parti présidentiel et le camp de l’opposition poursuivent leurs négociations dans le but de voter le projet du budget jusqu’à la date butoir fixée par la loi, qui tombe aujourd’hui, le 2 décembre.La commission parlementaire ad hoc sur l’adoption du budget a terminé officiellement ses activités le 30 novembre dernier sans parvenir à trouver un terrain d’entente. Mais elle va réunir, aujourd’hui, deux députés : Lee Chul-gyu et Park Jeung qui assument le rôle de secrétaire respectivement au sein du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, et du Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche.Ainsi, les deux camps continueront à examiner le projet de budget gouvernemental. Mais ils auront certainement du mal à boucler leur travail dans le délai réglementaire pour deux raisons.D’une part, du temps est nécessaire pour définir les postes de dépense auxquels il faudra réduire ou augmenter les montants proposés. D’autre part, les deux parties se sont farouchement opposées sur l’initiative de déposer la motion de censure contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, pour qu’il démissionne de ses fonctions pour assumer sa responsabilité dans le cadre du drame d’Itaewon.