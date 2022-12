Corée du Nord : Séoul, Washington et Tokyo annoncent en même temps leurs propres sanctions

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont emboîté le pas aux Etats-Unis pour annoncer eux aussi leurs propres sanctions contre la Corée du Nord.Ce vendredi, le gouvernement de Séoul les a imposées à huit personnes et sept entités pour avoir aidé le pays communiste à développer ses programmes nucléaire et balistique et à contourner les sanctions onusiennes. Il s’agit des deuxièmes mesures punitives contre Pyongyang prises par l’administration de Yoon Suk-yeol. Les premières datent du 14 octobre.Les huit individus visés, parmi eux Ri Myung-hun, Ri Jong-won, ou encore Kim Chol, appartiennent, tous, aux institutions bancaires déjà sous le coup de sanctions onusiennes. Ils sont impliqués dans les transactions financières liées au développement nucléaire et balistique de leur pays, ou bien dans les livraisons vers le Nord de marchandises interdites comme les produits pétroliers via les transbordements clandestins en haute mer.Quant à la liste des sept entreprises ciblées, elle fait état notamment de Namgang Trading Corporation (NTC), New Eastern Shipping, Anfasar Trading ou encore Swanseas Port Services. Ces entités sont elles aussi intervenues dans les opérations bancaires illicites et l’exportation de travailleurs nord-coréens, sans oublier les dits transbordements opérés de navire à navire.Afin d’effectuer des échanges avec ces individus et organes listés, il faut obtenir à l’avance l’autorisation du gouverneur de la Banque de Corée (BOK), ainsi que de l’autorité de régulation financière (FSC).Le ministère des Affaires étrangères a tenu à souligner que ces nouvelles sanctions ont pour but de démontrer la détermination à agir avec fermeté face aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes, qui s’accentuent et qui suscitent un risque grave pour la paix et la stabilité sur la péninsule comme dans le monde entier.Au Japon, le gouvernement de Fumio Kishida a lui aussi annoncé aujourd’hui ses nouvelles sanctions à l’encontre du régime de Kim Jong-un. Elles concernent trois groupes et un individu impliqués dans le développement du nucléaire et des missiles. Son porte-parole Hirokazu Matsuno a précisé qu’ils seraient soumis à un gel d’avoirs.Les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie ont donc imposé en même temps leurs propres mesures punitives contre le royaume ermite. Leur décision intervient alors que le Conseil de sécurité de l’Onu est paralysé par le veto de Pékin et de Moscou, et que pendant ce temps, le Nord multiplie ses provocations balistiques.