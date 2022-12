Grève des routiers : le gouvernement envisage d’élargir l’ordre de retour au travail

Photo : YONHAP News

La grève des routiers se poursuit pour la neuvième journée consécutive en Corée du Sud. Elle a été lancée, le 24 novembre, par les membres de la Solidarité des camionneurs de fret, une branche de l’Union des travailleurs des services et des transports publics (KPTU-TruckSol). Comme cette action collective perturbe de plus en plus les activités phares du pays, le gouvernement envisage d’élargir l’ordre de retour au travail à diverses catégories.A ce sujet, le président de la République s’est exprimé hier soir sur ses réseaux sociaux. Yoon Suk-yeol a déclaré que la « forte inflation et la crise énergétique pèsent très lourd sur l’économie mondiale ». Il appelle donc les travailleurs du transport de fret à « cesser leur grève et à fédérer leurs efforts pour surmonter cette crise ».Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a lui aussi mis en garde les grévistes contre la possibilité d’élargir l’ordre de retour au travail. En effet, ce dernier a été limité jusque-là aux camionneurs de transport de ciment.Lee Sang-min, a souligné que certaines stations-services souffraient d’un manque de stocks d’essence et de diesel et que ce problème de pénurie risquait de se propager dans tout le territoire. Selon lui, si la situation est susceptible de s’aggraver, le gouvernement activera immédiatement cette mesure auprès des routiers travaillant dans d’autres catégories d'articles tels que le pétrole raffiné, l'acier ou les containers.Selon les données provisoires, la grève a causé des préjudices aux industries, notamment dans les secteurs du ciment, de la raffinerie et de la sidérurgie. Le manque à gagner en une semaine est estimé à 1 600 milliards de wons, soit l’équivalent de 1,17 milliard d’euros.Quant au syndicat KPTU-TruckSol, il s’est insurgé contre l'ordre de retour au travail qu’il considère comme du travail forcé, qui est clairement interdit dans la Constitution. Par ailleurs, il a dénoncé la procédure illégale que le gouvernement a employée pour faire parvenir cette décision aux grévistes, par exemple, via texto sans accord préalable des destinataires.