Météo : fin de l’avertissement de vague de froid et neige à Séoul ce week-end

Photo : YONHAP News

Les températures ce vendredi ont encore été très basses dans la matinée, essentiellement dans le nord du pays, avant de bien remonter. Météo-Corée a alors levé l’avertissement de vague de froid, émis mardi dernier. Le mercure est repassé dans l’après-midi au-dessus des 0°C sur tout le territoire, entre 2 à 3°C au nord, excepté à Gangneung qui a observé 5°C, de 4 à 6°C dans les régions centrales et de 7 à 9°C dans le sud. L’île méridionale de Jeju a culminé à 12°C.Par ailleurs, le ciel a été magnifique et ce dans la quasi-totalité du pays du Matin clair.Toutefois, les prévisions de ce week-end n’annoncent rien de plaisant. Les nuages, la pluie et même la neige, dans la région métropolitaine seront au rendez-vous samedi. A noter que les températures seront temporairement plus élevées. Elles se rapprocheront des 10°C dans le nord et dépasseront ce seuil dans le sud.Le lendemain, l’air froid sera de retour. Des averses tomberont sur le littoral sud dans la matinée. Le pays sera ensuite recouvert de nuages.