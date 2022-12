Adoption du projet du budget 2023 : le président du Parlement décide de tenir une séance plénière

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le parti présidentiel et le camp de l’opposition ont échoué à trouver un terrain d’entente afin de voter le projet du budget 2023 jusqu’à la date butoir fixée par la Constitution, à savoir aujourd’hui.Kim Jin-pyo, le président du Parlement, a tout d’abord présenté ses excuses à la population à ce sujet. Dans la foulée, il a annoncé la décision d’organiser une séance plénière les 8 et 9 décembre de sorte que les députés puissent adopter avant que la session ordinaire du Parlement se termine.Kim a évoqué la situation inquiétante actuelle : la crise économique mondiale, l’envolée des prix et la hausse des taux d’intérêts font planer l’ombre sur l’économie sud-coréenne qui souffre d’une faible performance de son moteur de croissance, à savoir les exportations.Selon le patron du perchoir, il est primordial d’adopter au plus vite le projet du budget 2023 pour améliorer la vie quotidienne des sud-Coréens, aider les personnes en grande précarité et aussi assurer la défense nationale et la sécurité des habitants. Kim a promis d’en faire la plus grande priorité des élus dans l’Hémicycle.