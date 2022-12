Onu : la Corée du Nord ne figure pas dans les projets d’aide humanitaires 2023

Photo : YONHAP News

Selon la Voix de l'Amérique (VOA), la Corée du Nord est exclue de la liste des pays bénéficiaires des projets humanitaires établie par les Nations unies (Onu), soit pour la troisième année consécutive.D’après la radio américaine, le pays communiste ne figure pas dans le rapport intitulé « Aperçu humanitaire mondial 2023 » présenté hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Onu (BCAH).Un porte-parole de l’organisme onusien a expliqué, auprès de la VOA, l’absence de Pyongyang par l’impossibilité d’élaborer des projets humanitaires au nord du 38e parallèle à cause de l’accès difficile au pays et le manque de nouvelles informations vérifiables.L’officiel du BCAH a tenu à souligner qu’il est important pour les agents de l’organisme international de pouvoir se rendre sur place afin de relancer au plus vite les activités en ce sens, interrompues depuis 2020, et fournir du matériel et des produits nécessaires à la population.