Coupe du monde : la Corée du Sud se qualifie pour les 8e de finale

Photo : YONHAP News

Douze ans après, ils l'ont fait ! Les guerriers de Taegeuk rejoignent les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La Corée du Sud a battu sur le fil le Portugal (2-1) cette nuit au Stade Education City à Al Rayyan au Qatar. Leur qualification est également due à la victoire pas assez large de l’Uruguay face au Ghana (2-0).Le groupe H, indécis jusqu’à la dernière minute, voit ainsi les Portugais terminer premier avec six points. Les héroïques sud-Coréens finissent deuxièmes avec quatre unités et une meilleure attaque que les Uruguayens, troisièmes, comptabilisant le même nombre de points et à égalité au goal-average. La Celeste et le Ghana, dernier, sont donc éliminés.Pourtant, les hommes de Paulo Bento n’ont pas commencé le match de la meilleure des façons. Douchés dès la 5e minute sur un but de Ricardo Horta, les coéquipiers de Son Heung-min ont, une nouvelle fois, fait preuve d’abnégation. A la 27e minute, sur un corner, Kim Young-gwon n’a laissé aucune chance au portier lusitanien.Dans un match assez pauvre en occasion, la délivrance est intervenue à la 91e minute par l’entrant Hwang Hee-chan. Sur une remontée fantastique, Son a glissé un ballon parfait au joueur de Wolverhampton qui a ajusté à merveille Diogo Costa.Cependant au coup de sifflet final, rien n’était encore acquis et le pays du Matin clair tout entier a retenu son souffle en attendant la fin de la rencontre Uruguay-Ghana. Dix minutes plus tard, les guerriers de Taegeuk et les supporters sud-coréens ont exulté de joie, criant Dae-han-min-guk à tue-tête. Présents en nombre dans les rues à travers tout le territoire et notamment sur la place de Gwanghwamun à Séoul, les Diables rouges en liesse ont célébré cette qualification. La première depuis le Mondial 2010 en Afrique du Sud.La Corée du Sud est la troisième équipe de la Confédération asiatique de football (AFC), après l'Australie et le Japon, à sortir des poules lors de cette Coupe du monde. Elle affrontera en huitième de finale le Brésil qui a terminé premier du groupe G. Le match est programmé le mardi 6 décembre à 4 heures du matin, heure de Séoul.