Han Duck-soo finit sa tournée en France et en Afrique en s’engageant à créer un pays respecté

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a déclaré vouloir faire de la Corée du Sud un pays respecté dans le monde, avant de rentrer de sa tournée en France et en Afrique. Depuis Accra, Han Duck-soo a écrit samedi sur Facebook qu’il avait fait cette promesse aux ressortissants sud-coréens qu’il avait rencontrés pendant son séjour et qu’il consacrerait plus d’efforts pour la tenir.La veille, le chef du gouvernement s’était entretenu avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo pour promouvoir la collaboration bilatérale dans différents domaines comme l’économie, le commerce, l’énergie et les enjeux internationaux.Han a demandé à son interlocuteur de soutenir la Corée du Sud pour accueillir l’Exposition internationale de 2030 à Busan, expliquant qu'elle se servirait de cette occasion pour partager ses expériences de développement. Akufo-Addo a répondu que le pays du Matin clair était un bon modèle à suivre.Ensuite, le Premier ministre s’est rendu au Centre maritime multinational de coordination chargé de lutter contre les pirates dans le golfe de Guinée et la remercié ses membres pour leurs efforts de protéger les navires sud-coréens.Han Duck-soo est rentré hier matin à Séoul après avoir terminé sa visite officielle en France, au Mozambique et au Ghana.