Championnats des quatre continents : Kim Min-sun remporte deux médailles d'or

La sud-Coréenne Kim Min-sun a obtenu deux médailles d’or aux Championnats des quatre continents, qui ont débuté hier à Québec au Canada. Ils dureront jusqu’au 12 décembre.La nouvelle reine du patinage en a d’abord obtenu une sur 500 m (38’’141), samedi dernier, avant d'en gagner une autre aujourd’hui sur 1 000 m (1’16’’066). Sa compatriote Park Ji-woo a ramené le bronze sur la mass-start avec un chrono de 9’15’’440.Chez les hommes, Chung Jae-won et Lee Seung-hoon ont décroché respectivement la médaille d’or et celle d’argent sur la mass-start masculin. Le premier a franchi la ligne d’arrivée en 8’15’’770 et a remporté l’or avec 60 points. Quant à Lee, il est arrivé quasiment immédiatement après lui (8’15’’840), et a marqué 41 points. Les deux médaillés sud-coréens ont nettement dominé les autres concurrents, notamment dans les deux derniers tours, avant de terminer tranquillement la course.C’est la première en deux ans que les Championnats des quatre continents ont lieu après leur annulation à cause du COVID-19.