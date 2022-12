Les exportations connaissent une hausse moins marquée que l’an dernier

Photo : YONHAP News

De janvier à novembre 2022, les exportations de 15 produits clés se sont accrues pour la plupart, mais il semble difficile de pouvoir franchir le seuil des 700 milliards de dollars cette année.Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le chiffre a cumulé à 490,6 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 7,6 % par rapport à la même période de l’an dernier.Contrairement à 2021 où les 15 articles ont enregistré une augmentation, cette année, seulement dix ont progressé tandis que les cinq autres ont reculé.Notamment, les navires qui avaient bondi de 27,1 % pour atteindre 20 milliards de dollars ne se sont élevés qu’à 15,8 milliards de dollars cette année, avec une baisse donc de 26,8 %. Les équipements de communication sans fil ont également diminué de 8 % pour s’établir à 16 milliards de dollars.Dix marchandises qui avaient connu une hausse ont vu leur rythme se ralentir. Les semi-conducteurs ont crû de 4,3 % contre 28,4 % l’année dernière, et les voitures ont connu une progression de 15,3 %, à savoir dix points en moins.Les écrans, les produits pétrochimiques et pétroliers ainsi que l’acier ont également affiché une embellie moins marquée.Le montant annuel des ventes à l’étranger devrait donc rester à moins de 700 milliards de dollars à cause de l’affaiblissement des industries phares sur fond du ralentissement de l’économie mondiale. L’année dernière, la Corée du Sud a établi un record avec 644,5 milliards de dollars.