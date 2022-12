Yoon Suk-yeol : la liberté, la solidarité, la loi et les principes permettront de surmonter la crise actuelle

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré ce matin qu’il ferait de la Corée du sud une nation où l’esprit de liberté et de solidarité est développé, et la loi et les principes jouent leur propre rôle. C’était lors du Petit déjeuner de prière nationale tenu dans un grand hôtel à Séoul.Yoon Suk-yeol a fait part de ses efforts pour avancer vers l’avenir en dépit des conditions difficiles à l’échelle nationale comme internationale, en se rappelant de sa détermination lorsqu’il est entré dans le monde politique : sauver et défendre la démocratie libérale.En mettant l’accent sur la liberté, la solidarité, la loi et les principes, l’ex-procureur a déclaré qu’il s’agissait de moyens pour aider les personnes défavorisées et surmonter la crise complexe actuelle. Avant d’ajouter qu’il ne refuserait pas d’emprunter un chemin pénible pour le bien des concitoyens et du pays.Le Petit déjeuner de prière nationale constitue une réunion protestante qui date de 1966, et invite le chef de l’Etat et son épouse une fois par an.